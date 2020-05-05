شكرا لمتابعة خبر عن مريض سمنة يتقدم بـ20 بلاغ بسبب الإهمال وصحة مكة ترد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

اشتكى مريض السمنة "سعيد المعصوم" 61 عام من الإهمال الذي يواجهه بأحد المستشفيات الخاصة مطالبا وزارة الصحة بمساعدته ، بعد ان قدم 20 بلاغا لمركز وزارة الصحة بمكة المكرمة.

وقال المعصوم بأنه نُوم في مستشفى خاص بمكة منذ نحو ثلاثة أشهر على نفقة وزارة الصحة مشكورة، غير أن وضعه في المستشفى الخاص يتدهور يوماً بعد آخر بسبب الإهمال بحسب قوله.

ومن جهته أوضح حمد بن فيحان العتيبي المتحدث باسم صحة مكة المكرّمة، أن المريض قام عدة مرات بالاعتداء اللفظي والجسدي على العاملين بالمستشفى، وتم رفع التقارير إلى الجهات الأمنية المختصة، فضلا عن البلاغات التي وجهها المريض إلى مركز وزارة الصحة بمكة الكرمة ولم تثبت افادته وتم السماح لمرافق بالبقاء معه.