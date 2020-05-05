شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «إبليس» يشيد بصلاة الفجر : بها فلاح وبركة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشر المواطن أبو قاسم والملقب بـ " إبليس " مقطع فيديو جديد له، وذلك بعد أن توارى عن الأنظار لعدة أشهر.

ووجه أبو القاسم التحية لمتابعيه، مشيدًا بصلاة الفجر، مؤكدًا أن بها فلاح وبركة وانتصار وسعادة وطمأنينة.

Advertisements

وشدد على ضرورة قراءة القرآن والحرص على الصلاة والذكر، مؤكدًا أن القيام بذلك لا يأخذ من الفرد سو عدة دقائق.

يذكر أن أبو القاسم طل على متابعيه بمقطع فيديو دافع من خلاله عن نفسه من الاتهامات التى وجهها له البعض بقيامه بالإساءة للذات الإلهية.

أقر أيضا: