بالفيديو.. تعرف على صاحب الصوت الندي الشيخ فاروق حضراوي مؤذن الحرم المكي

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة أبرز المعلومات حول الشيخ فاروق حضراوي صاحب الصوت الندي مؤذن المسجد الحرام ومؤذن مسجد نمرة في مشعر عرفة . كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة أبرز المعلومات حول الشيخ فاروق حضراوي صاحب الصوت الندي مؤذن المسجد الحرام ومؤذن مسجد نمرة في مشعر عرفة . ووُلد الشيخ فاورق عبد الرحمن حضراوي يوم 10 رمضان عام 1365 هـ بمدينة الطائف ، حيث بدأت حياته العملية موظفاً بوزارة الحج والعمرة . وكشفت إمارة مكة أنه تم تعيين الشيخ حضراوي كمؤذن لأول مرة بمسجد العمرة بمكة الكرمة عام 1394هـ ، حيث انطلقت علاقته بالأذان . وفي عام 1415 تقرر تعيين الشيخ حضراوي مؤذن رسمي في المسجد الحرام وحتى الآن ، ليصبح صوته أحد العلامات البارزة التي سكنت وجدان المسلمين بالعالم .

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