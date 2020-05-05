بالفيديو.. سيول قوية بوادي تثليث بعسير

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): تعرض وادي تثليث بعسير لسيول عارمة، بحسب ما أظهر مقطع فيديو. تعرض وادي تثليث بعسير لسيول عارمة، بحسب ما أظهر مقطع فيديو. وأظهر مقطع فيديو بثه حساب علوم الأمطار، كميات مياه قوية تدفقت بالوادي اليوم الثلاثاء.

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