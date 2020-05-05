شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مستشفى الأمير سلطان بمليجة يطبق إجراءات احترازية للوقاية من كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):اتخذ مستشفى الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمليجة التابعة لمحافظة النعيرية كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
وطبق المستشفى جميع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، ومنها إغلاق العيادات الغير طارئة، ومداخل المستشفى ما عدا مدخل الطوارئ.
كما شملت الإجراءات وضع نقاط الفرز البصري لجميع زائري المستشفى للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا، بجانب الفرز البصري لجميع العاملين في المستشفى.
كما قام المستشفى بتجهيز أربع غرف عزل للحالات المشتبه في إصاباتها كورونا، بجانب نشر معلومات وإرشادات توعوية متعلقة بالفيروس الجديد.
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