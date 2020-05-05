شكرا لمتابعة خبر عن سبأ باهبري يكشف حقيقة عودته للشاشة مقابل صفقة مادية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الإعلامي سبأ باهبري سر عودته إلى شاشة الإخبارية لقراءة نشرات الأخبار؛ بأن ذلك يعود إلي محبته للمشاهدين الذين يسألون عنه وعن زملائه القدامى، ومن باب الوفاء للتلفزيون السعودي، وليس بسبب صفقة أو إغراءات مالية، ومن أطلق هذه الإشاعة فهو واهم.

وتابع باهبري بأنه قدّم العديد من البرامج في السابق دون مقابل مادي، وغطى معرض الرياض بين الأمس واليوم الذي رعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حينما كان أميراً للرياض، والذي أمر له بمكافأة في نهاية المعرض تقديراً لمجهوده.

وأوضح أنه كان يقدم نشرات الأخبار مقابل 36 ريالاً للنشرة ورفعت بعد إلحاح إلى 75 ريالاً، وكان لا يتقاضى من التلفزيون أكثر من 1000 ريال كمكافأة شهرية..