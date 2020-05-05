ضبط معمل خياطة مخالف تديره عمالة وافدة بالمدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة جولة رقابية على حي العوالي في إطار جولاتها الرقابية وللتفتيشية على أحياء المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوائية . نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة جولة رقابية على حي العوالي في إطار جولاتها الرقابية وللتفتيشية على أحياء المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوائية . وأسفرت الحملة عن ضبط معمل مخالف للخياطة داخل سكن عمال ، وتم التحفظ على 16 ماكينة خياطة ، وضبط 5 وافدين مخالفين لإستكمال الإجراءات النظامية بحقهم .

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