بالصور.. العثور على جثة مواطن ستيني حاول عبور أحد الأودية بنجران

وإنقاذ 3 مقيمين جراء انهيار جزئي لمنزلهم
عثرت فرق الدفاع المدني بنجران، على جثة مواطن في العقد السادس من العمر بعد أن جرفت السيول مركبته أثناء محاولته عبور أحد الأودية.
جاء ذلك حسبما أعلن الحساب الرسمي لمدني نجران عبر تويتر.
وكان «مدني نجران» قد باشر بلاغًا عن سقوط شخص بأحد الأودية بعد العثور على مركبته.
وعلى صعيد آخر، تمكنت فرق مدني نجران من إنقاذ 3 مقيمين جراء انهيار جزئي لمنزلهم، كما أخلى 6 أسر وآواهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة جراء تضرر منازلهم.
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