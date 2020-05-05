بالفيديو.. محامية تطالب بـ«شرطة أسرية» لمتابعة قضايا التعنيف

طالبت المحامية «رنا الدكنان»، بإنشاء شرطة أسرية، وذلك تعقيبًا منها على واقعة القبض على معنِّف فتاتي الرياض منذ عدة أيام.

جاء ذلك، خلال مداخلة مع برنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية».

وقالت المحامية، إن نظام الحماية من الإيذاء والتعنيف، هو نظام جيد من حيث الحماية أو التوعية.

وأشارت، إلى أن العقوبات المقدرة في نظام الحماية غير كافية، كما أن كثيرًا من الأشخاص يعتقدون أنه لا توجد أصلًا عقوبة جراء التعنيف، موضحة أن عقوبة السجن في قضايا التعنيف من شهر إلى ثلاثة.

وطالبت المحامية برفع العقوبة السابقة إلى عام، إضافة الى فرض تعويضات على المعنف؛ بسبب ما تعرضت له ضحية التعنيف من أذى جسدي ونفسي.

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وأضافت، أن نظام الحماية ليس جهة ضبط، مطالبة بشرطة أسرية منوط بها هذه القضايا، ومتابعة قضايا التعنيف حتى لو وصل الأمر لمداهمة المنزل، في حال وجود معنفة محبوسة بإحدى غرفه.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، صرح يوم 4 مايو الجاري، بأن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا عن تعرض فتاتين للتعنيف والاعتداء بالضرب من قبل شقيقهما، وتم- بفضل الله- القبض على المتهم وهو مواطن في العقد الخامس من العمر؛ حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية، وإحالته للنيابة العامة.

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