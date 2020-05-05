الحصيني يتوقع خريطة الأمطار بعدة مناطق خلال الساعات القادمة

توقع الباحث في الطقس والمناخ «عبدالعزيز الحصيني»، خريطة الأمطار على عدة مناطق بالمملكة، خلال الساعات القادمة.

وقال الحصيني –عبر تويتر- متوقع اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء، أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لغزيرة، وحبات برد، على أجزاء من ساجر مرورًا بشقراء والمجمعة والقويعية، إلى الرياض وعسير وجازان والشمالية، ومن نجران إلى الخرمة وشرقهما وشمال الشرقية.

وأشار الحصيني إلى أن الحالة الممطرة تشمل أيضًا عمان واليمن والكويت، وتصاحبها رياح مغبرة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية السابقة وفقًا للهيئة، مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، تمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.

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وتوقع تقرير الهيئة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة والأجزاء الشرقية منها تمتد إلى مناطق الرياض، حائل، القصيم، والحدود الشمالية.

كما توقع التقرير هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق الشرقية، الجوف، تبوك، والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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