بالفيديو.. مسيرة الأعيرة النارية بالليث لتحية سجين مخدرات تنتهي بالقبض على 13 مشاركًا

كشفت مصادر «عاجل»، أن السلطات الأمنية ألقت القبض على 13 مشاركًا بمسيرة بالسيارات في قرية «طفيل» بمحافظة الليث جنوب مكة المكرمة، تخللها إطلاق نار مكثف من أسلحة رشاش وكلاشينكوف؛ احتفالًا بخروج صديق لهم من السجن في قضية مخدرات.

وأظهرت مقاطع فيديو السيارات المشاركة في المسيرة، وهي تتجول في شوارع القرية وتطلق الذخيرة الحية، وفي مخالفة واضحة لمنع التجول، وحظر استخدام الأسلحة النارية.

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ووفق المصادر، فإن مجموعة من الشباب شاركوا في مسيرة احتفالية، على غرار أفلام العصابات بقرية «طفيل» بمحافظة الليث، عقب خروج أحد أصدقائهم من السجن بمكة المكرمة في قضية «مخدرات».

وأضافت المصادر، أن المسيرة تعد جريمة مخلة جريمة بالأنظمة والتعليمات.

وأثارت المسيرة المسلحة كل من تابعها، سواء من قبل الأهالي داخل القرية أو رواد موقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع بالواقعة، وطالبوا بسرعة تطبيق الأنظمة والتعليمات ضدهم؛ حتى يكونون عبرة لكل من تسول له نفسه القيام بنفس الجرم.