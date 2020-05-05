حساب المواطن: مزاولة نشاط تجاري لا يمنع الاستفادة من الدعم

ردًا على استفسار مواطن
أكَّد برنامج حساب المواطن، أن من يزاول نشاطًا تجاريًا، يمكنه الاستفادة من الدعم المقدم من البرنامج؛ بشرط توافر عدة شروط.
وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج- عبر تويتر- أن من يزاول أي نشاط تجاري يستطيع الاستفادة من البرنامج؛ بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه.
وأضاف الحساب، أنه في حال وجود سجل تجاري لا بد من الإفصاح عنه، واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري)، ومصدر الدخل (سجل تجاري)، وإضافة الدخل، ثم الضغط على (حفظ).
جاء ذلك، ردًا على استفسار مواطن يمتلك تطبيقًا يدر له دخلً،ا ويريد تسجيل التطبيق تحت سجل تجاري، فهل يؤثر ذلك على استحقاق حساب المواطن؟
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