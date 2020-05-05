بالصور.. أمير المدينة المنورة يدشن مشاريع صحية جديدة بـ 628 مليون ريال

دشن أمير منطقة المدينة المنورة «فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز»، عبر تقنية الاتصال المرئي، عددًا من المشاريع الصحية الجديدة، التي نفذتها وزارة الصحة بالمدينة المنورة؛ بقيمة إجمالية تجاوزت 628 مليون ريال؛ بمشاركة الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

وشملت المشاريع الجديدة، افتتاح أجنحة التنويم الجديدة بمستشفى المدينة المنورة؛ بسعة 200 سرير من إجمالي 500 سرير بتكلفة تقدر بـ 320 مليون ريال، فيما سيتم تشغيل السعة السريرية المتبقية تباعًا، بالإضافة إلى تدشين 27 وحدة للعناية المركزة مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية الجديدة.

كما ضمت المشاريع الجديدة- التي دخلت الخدمة- تدشين عدد من المشاريع التطويرية بمستشفى الملك فهد العام؛ بقيمة إجمالية بلغت 129.5 مليون ريال، شملت جناح العمليات الجراحية المطوّرة في مستشفى الملك فهد العام بسعة 8 غرف عمليات؛ بتكلفة إجمالية بلغت 21 مليون ريال لتغطي جميع التخصصات الجراحية، ومجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المدعمة بكوادر مؤهلة للتعامل مع الحالات الطبية الحرجة.

بالإضافة إلى أجنحة العناية المركزة المطورة بالمستشفى؛ بسعة 60 سريرًا، وبتكلفة بلغت 100 مليون ريال، إلى جانب عدد من المشاريع التطويرية لتحسين مداخل والمحيط الخارجي للمستشفى.

وتضمنت المشاريع أيضًا، أجنحة العناية المركزة المتخصصة لرعاية الأطفال بمستشفى المدينة للنساء والولادة والأطفال بسعة 30 سريرًا، وبتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون ريال.

كما ضمت حزمة المشروعات الصحية، وضع حجر الأساس للمشروع التطويري المتكامل لمستشفى أحد العام؛ بتكلفة إجمالية بلغت 106.8 مليون ريال؛ بهدف إعادة تأهيل مرافقه بشكل كامل، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز مستوى الخدمات بشكل كامل.

وعلى مستوى خدمات مراكز الرعاية الصحية، دشّن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الخدمة الصحية في 12 مركزًا للرعاية الأولية المطوّرة بهويتها الجديدة، التي من المقرر أن يُقدم من خلالها خدمات في بيئة صحية مميزة ذات هوية عمرانية تحقق جميع المتطلبات التشغيلية.

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من جانبه، أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أن المشاريع الصحية التي تم تدشينها، ستسهم في إحداث نقلة نوعية في الخدمات الطبية بمنطقة المدينة المنورة، وتقديم أفضل الرعاية الصحية، بعد الإضافة الكبيرة لمنظومة الخدمات الصحية التي تشمل زيادة السعة السريرية بالمستشفيات.

كما تتضمن زيادة عدد الأسرة في المستشفيات العامة بنسبة 20%، بالإضافة إلى زيادة عدد أسرة العناية المركزة للأطفال بنسبة 40%، وزيادة عدد أسرة العنايات المركزة للكبار بنسبة 60%، إلى جانب توسعة جناح العمليات الجراحية المطورة بمستشفى الملك فهد لتقليص قوائم الانتظار في العمليات بنسبة 40%.

وأشار، إلى أن هذه المشاريع ستعمل على تجويد الرعاية الطبية للمرضى ورفع كفاءة أداء المرافق الصحية، في ظل ما تشهده المشاريع الصحية من دعم سخي واهتمام بالغ من القيادة، التي تؤكد أن صحة المواطن من أهم الأولويات.

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