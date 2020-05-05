مدني مكة يدعو للحيطة والحذر من تغيرات الأحوال الجوية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ جراء ما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، حسبما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

جاء ذلك، حسبما أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني.

وقال القرني، إن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية؛ تودي إلى جريان السيول وتساقط البرد.

وأشار، إلى أن الإنذار يشمل كلاً من الخرمة ورنية وتربة والمويه، وذلك يوم الثلاثاء 12 /9 / 1441ه من الساعة (13:00) الى الساعة (21:00).

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‏‎ودعا القرني إلى متابعة تقارير ‏‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنبًا للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني، التي تصدر في حينه.

‏‎وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، بالجميع، الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول؛ أثناء هطول الأمطار، والبقاء في أقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنين السلامة للجميع.

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