السعودية اليوم / جامعة الباحة تناقش 23 رسائل ماجستير عن بعد



الباحة 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس

ناقشة جامعة الباحة 23 رسالة ماجستير في مختلف التخصصات العلمية منذ تعليق الدارسة ، عبر منظومة التعلم الإلكتروني "رافد" .

وأكد معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين أن الجامعة ماضية في تفعيل نواتج العملية التعليمية والأكاديمية عبر التعلم "عن بعد" في الكليات كافة، والبرامج التي تطرحها سواء في مرحلة الدبلومات، أوالبكالوريوس، أو الماجستير، وتعمل على تحقيق خطتها لمناقشة الرسائل العلمية المجازة بهدف نحو تسهيل إجراءات تخرجهم.

من جانبه أبان عميد الدراسات العليا الدكتور سعيد بن أحمد الغامدي أن العمادة تقوم بإبلاغ الكليات بقرارات مجلس عمادة الدراسات العليا الخاص بتشكيل وتسمية أعضاء لجان المناقشة، ومن ثم يقوم القسم العلمي بالكلية بتنسيق الموعد المناسب للمناقشة مع الطالب وأعضاء لجنة المناقشة، ونظراً للظروف الحالية فإن عملية المناقشة تتم "عن بعد" عبر برنامج رافد بالجامعة.

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13:41ت م

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