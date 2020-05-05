السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أوكرانيا إلى 12697



كييف 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس

سجّلت أوكرانيا 366 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الأوكرانية أن 881 طفلا و2479 عاملاً في مجال الرعاية الصحية أصيبوا بالفيروس حتى الآن، فيما تماثل 1875 شخصاً للشفاء، بينما توفي 316 آخرون بسبب الفيروس، مبينة أنها أجرت 5307 اختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات ال 24 الماضية.

// انتهى //

13:34ت م

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كييف 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسسجّلت أوكرانيا 366 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 12 ألفا و697 حالة.وأوضحت وزارة الصحة الأوكرانية أن 881 طفلا و2479 عاملاً في مجال الرعاية الصحية أصيبوا بالفيروس حتى الآن، فيما تماثل 1875 شخصاً للشفاء، بينما توفي 316 آخرون بسبب الفيروس، مبينة أنها أجرت 5307 اختبارات للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات ال 24 الماضية.// انتهى //13:34ت م0066

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