السعودية اليوم / تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا



برلين 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس

أعلنت ألمانيا اليوم تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس

وقال معهد (روبرت كوخ) المختص في رصد وضع الوباء في ألمانيا في بيان له إنه تم كذلك تسجيل 139 حالة وفاة جديدة في الساعات ال24 الماضية ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 6831 حالة.

وتستعد الولايات الألمانية تدريجيا لرفع الحظر عن أهم إجراء وقائي فرضته الحكومة الألمانية في منتصف مارس الماضي وهو إجراء التباعد الاجتماعي وعدم السماح لأكثر من شخصين بالاقتراب من بعضهما البعض في الأماكن العامة.

// انتهى //

13:28ت م

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برلين 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسأعلنت ألمانيا اليوم تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 163860 حالة.وقال معهد (روبرت كوخ) المختص في رصد وضع الوباء في ألمانيا في بيان له إنه تم كذلك تسجيل 139 حالة وفاة جديدة في الساعات ال24 الماضية ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 6831 حالة.وتستعد الولايات الألمانية تدريجيا لرفع الحظر عن أهم إجراء وقائي فرضته الحكومة الألمانية في منتصف مارس الماضي وهو إجراء التباعد الاجتماعي وعدم السماح لأكثر من شخصين بالاقتراب من بعضهما البعض في الأماكن العامة.// انتهى //13:28ت م0064

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