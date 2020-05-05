السعودية اليوم / الإمارات تسجل 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 9 حالات وفاة



أبوظبي 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس

سجّلت الإمارات 462 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن الإصابات المسجلة من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مضيفةً أنها سجَلت تسع حالات وفاة يرتفع عدد الوفيات إلى 146 حالة

وأبلغت عن شفاء 187 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 3,153 .

// انتهى //

13:27ت م

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أبوظبي 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسسجّلت الإمارات 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليصل عدد الإصابات إلى 15,192 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن الإصابات المسجلة من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مضيفةً أنها سجَلت تسع حالات وفاة يرتفع عدد الوفيات إلى 146 حالةوأبلغت عن شفاء 187 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 3,153 .// انتهى //13:27ت م0063

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