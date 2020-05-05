السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,950 سلة غذائية رمضانية في ولاية النيل الأزرق السودانية



النيل الأزرق 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,950 سلة غذائية رمضانية في ولاية النيل الأزرق بجمهورية السودان. استفاد منها 10,700 فرد، بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية.

حيث جرى توزيع 950 سلة غذائية في محلية الرصيرص استفاد منها 5,700 فرد، و550 سلة غذائية في محلية باو، استفاد منها 3,300 فرد، و450 سلة غذائية في محلية قيسان، استفاد منها 2,700 فرد.

ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع 38,211 سلة غذائية خلال شهر رمضان في جمهورية السودان .

//انتهى//

13:19ت م

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