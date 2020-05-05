السعودية اليوم / 97 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في بلجيكا



بروكسل 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس

سجّلت السلطات الصحية البلجيكية 97 حالة وفاة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أنه بذلك يصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 8016، مضيفة أنها سجّلت 242 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 50509 حالات.

وأشارت إلى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 84 حالة جديدة مصابة بالفيروس، في حين غادر المستشفيات خلال الفترة نفسها 63 شخصًا بعد تعافيهم.

// انتهى //

13:18ت م

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بروكسل 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسسجّلت السلطات الصحية البلجيكية 97 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة البلجيكية في بيان أنه بذلك يصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 8016، مضيفة أنها سجّلت 242 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 50509 حالات.وأشارت إلى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 84 حالة جديدة مصابة بالفيروس، في حين غادر المستشفيات خلال الفترة نفسها 63 شخصًا بعد تعافيهم.// انتهى //13:18ت م0059

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