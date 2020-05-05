السعودية اليوم / مركز الجعدة الصحي يواصل تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة



حجة 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس

واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال الفترة من 23 حتى 30 إبريل 2020م، في قسم الطوارئ 224 مستفيداً، وقسم الباطنية 198 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 44 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 188 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 438 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 84 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، فيما نفذ 10 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر والأشعة 208 أشخاص، وصرفت الأدوية لـ 718 فردًا، وراجع قسم نقل الدم مستفيديّن فقط ، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 339 فردا.

//انتهى//

13:16ت م

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