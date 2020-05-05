شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يسير 37 شاحنة لعدة محافظات يمنية والان نبدء بالتفاصيل

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 37 شاحنة إغاثية في الفترة من 30 إبريل 2020م إلى 7 مايو 2020م تحمل على متنها 5,230 سلة غذائية تزن 627 طنًا، و 234 طنًا تشتمل على 29,250 كرتون من التمور، و640 حقيبة إيوائية تزن 13 طنًا و 200 كيلو غرام، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظات صنعاء، تعز، مأرب، عدن، حضرموت.

وهذه المعونات تأتي إمتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لكافة المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.