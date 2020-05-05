شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 1,875 كرتون تمور في المهرة والان نبدء بالتفاصيل
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 1,875 كرتوناً من التمور للأسر الأشد فقرًا والنازحين والمتضررين في محافظة المهرة.
حيث جرى توزيع 900 كرتون تمور في مديرية المسيلة و975 كرتون تمور في مديرية سيحوت، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، وهي ضمن مشروع توزيع 11,000 كرتون تمور مخصصة لمحافظةالمهرة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز.
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