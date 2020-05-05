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ألمانيا تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا
إجمالي الإصابات يرتفع لـ 163860 حالة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت ألمانيا اليوم تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 163860 حالة.
وقال معهد (روبرت كوخ) المختص في رصد وضع الوباء في ألمانيا في بيان له إنه تم كذلك تسجيل 139 حالة وفاة جديدة في الساعات ال24 الماضية ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 6831 حالة.
وتستعد الولايات الألمانية تدريجيا لرفع الحظر عن أهم إجراء وقائي فرضته الحكومة الألمانية في منتصف مارس الماضي وهو إجراء التباعد الاجتماعي وعدم السماح لأكثر من شخصين بالاقتراب من بعضهما البعض في الأماكن العامة.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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