الإمارات تسجل 462 إصابة جديدة بـ كورونا و9 حالات وفاة

2020-05-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجّلت الإمارات 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، ليصل عدد الإصابات إلى 15,192 إصابة.

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وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن الإصابات المسجلة من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مضيفةً أنها سجَلت تسع حالات وفاة يرتفع عدد الوفيات إلى 146 حالة.

وأبلغت عن شفاء 187 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 3,153.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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