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العثور على جثة مواطن حاول عبور أحد الأودية بنجران

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2020-05-05

العثور على جثة مواطن حاول عبور أحد الأودية بنجران

بعد أن جرفت السيول مركبته

متابعات الخليج 365 - نجران

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، العثور على جثة مواطن في العقد السادس من العمر بعد أن جرفت السيول مركبته أثناء محاولته عبور أحد الأودية.

وأوضحت المديرية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني نجران باشر بلاغاً عن سقوط شخص بأحد الأودية بعد العثور على مركبته، كما قام بإنقاذ 3 مقيمين جراء انهيار جزئي لمنزلهم، وإخلاء 6 أسر وإيوائهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة جراء تضرر منازلهم.

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