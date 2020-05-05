محمد بن مسعود - الدمام - حالة تشمل محافظة تيماء وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمن رياحاً نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً. وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظة تيماء.حالة الطقس الأرصاد أتربة ورؤية شبة منعدمة.. تنبيه متقدم من "الأرصاد" لتبوك وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-05 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمن رياحاً نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً. وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظة تيماء. Advertisements 05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 12:39 PM حالة تشمل محافظة تيماء وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً حالة تشمل محافظة تيماء وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمن رياحاً نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً. وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظة تيماء. ، أتربة ورؤية شبة منعدمة.. تنبيه متقدم من "الأرصاد" لتبوك ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أتربة ورؤية شبة منعدمة.. تنبيه متقدم من "الأرصاد" لتبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.