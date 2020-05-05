، #تطبيق_توكلنا يعلن انضمام أكثر من مليون مستخدم في إطلاقه التجريبي ،

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أعلن #تطبيق_توكلنا، اليوم، انضمام أكثر من مليون مستخدم في إطلاقه التجريبي ممّن وصلت إليهم رسالة نصية لتحميل التطبيق، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مراحل تسجيل الأفراد، وصولاً إلى إتاحته لعموم المواطنين والمقيمين.
يُذكر أنه وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله ، القاضية بأن تقوم الجهات الحكومية - كلٌّ بحسب اختصاصه - بالعمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وفي إطار التعاون الوثيق مع وزارة الصحة، كانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، قد أعلنت الإطلاق التجريبي لتطبيق "توكلنا"، الذي يأتي في إطار دعم الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وتم تخصيص تطبيق "توكلنا" في إصداره الحالي للجهات الحكومية والخاصة المستثناة من قرار منع التجول لتمكينها من إصدار التصاريح إلكترونيّاً لموظفيها من خلال منصة للجهات الحكومية، وأخرى للقطاع الخاص، إضافة إلى تمكين مَن لديه مواعيد طبية ومندوبي تطبيقات التوصيل من الحصول على التصاريح اللازمة لتيسير تنقلهم في أثناء أوقات المنع.
ويعد تطبيق "توكلنا" المعتمد من وزارة الصحة من أحدث الجهود الحكومية التي تهدف إلى مكافحة فيروس "كورونا" المستجد من خلال تقديم معلومات لحظية ومباشرة عن عدد إصابات فيروس "كورونا" في السعودية، علاوة على توفير أحدث التنبيهات والأخبار الطبية الصادرة عن وزارة الصحة حول الفيروس وانتشاره، وسبل الوقاية منه.
وسيتم لاحقاً إعلان موعد الإطلاق الرسمي لتطبيق "توكلنا"، الذي سيكون التسجيل فيه متاحاً للأفراد من مواطنين ومقيمين؛ إذ سيحتوي التطبيق على عديد من الخصائص التي من شأنها أن تسهم في تسهيل حصولهم على تصاريح التجول خلال فترة المنع، مثل: تصاريح الحالات الإنسانية، والحالات الطبية الطارئة، والتصاريح لأغراض التموين.
تجدر الإشارة إلى أن العمل على تطوير وتحديث التطبيق يجري بشكل مستمر بإضافة مزيد من الخصائص والمزايا في النُّسخ والتحديثات القادمة.تطبيق توكلنا
#تطبيق_توكلنا يعلن انضمام أكثر من مليون مستخدم في إطلاقه التجريبيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-05
أعلن #تطبيق_توكلنا، اليوم، انضمام أكثر من مليون مستخدم في إطلاقه التجريبي ممّن وصلت إليهم رسالة نصية لتحميل التطبيق، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مراحل تسجيل الأفراد، وصولاً إلى إتاحته لعموم المواطنين والمقيمين.
يُذكر أنه وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله ، القاضية بأن تقوم الجهات الحكومية - كلٌّ بحسب اختصاصه - بالعمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وفي إطار التعاون الوثيق مع وزارة الصحة، كانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، قد أعلنت الإطلاق التجريبي لتطبيق "توكلنا"، الذي يأتي في إطار دعم الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وتم تخصيص تطبيق "توكلنا" في إصداره الحالي للجهات الحكومية والخاصة المستثناة من قرار منع التجول لتمكينها من إصدار التصاريح إلكترونيّاً لموظفيها من خلال منصة للجهات الحكومية، وأخرى للقطاع الخاص، إضافة إلى تمكين مَن لديه مواعيد طبية ومندوبي تطبيقات التوصيل من الحصول على التصاريح اللازمة لتيسير تنقلهم في أثناء أوقات المنع.
ويعد تطبيق "توكلنا" المعتمد من وزارة الصحة من أحدث الجهود الحكومية التي تهدف إلى مكافحة فيروس "كورونا" المستجد من خلال تقديم معلومات لحظية ومباشرة عن عدد إصابات فيروس "كورونا" في السعودية، علاوة على توفير أحدث التنبيهات والأخبار الطبية الصادرة عن وزارة الصحة حول الفيروس وانتشاره، وسبل الوقاية منه.
وسيتم لاحقاً إعلان موعد الإطلاق الرسمي لتطبيق "توكلنا"، الذي سيكون التسجيل فيه متاحاً للأفراد من مواطنين ومقيمين؛ إذ سيحتوي التطبيق على عديد من الخصائص التي من شأنها أن تسهم في تسهيل حصولهم على تصاريح التجول خلال فترة المنع، مثل: تصاريح الحالات الإنسانية، والحالات الطبية الطارئة، والتصاريح لأغراض التموين.
تجدر الإشارة إلى أن العمل على تطوير وتحديث التطبيق يجري بشكل مستمر بإضافة مزيد من الخصائص والمزايا في النُّسخ والتحديثات القادمة.
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
12:18 PM
ضمن المرحلة الأولى من مراحل تسجيل الأفراد وصولاً إلى إتاحته للعموم
أعلن #تطبيق_توكلنا، اليوم، انضمام أكثر من مليون مستخدم في إطلاقه التجريبي ممّن وصلت إليهم رسالة نصية لتحميل التطبيق، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مراحل تسجيل الأفراد، وصولاً إلى إتاحته لعموم المواطنين والمقيمين.
يُذكر أنه وإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله ، القاضية بأن تقوم الجهات الحكومية - كلٌّ بحسب اختصاصه - بالعمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وفي إطار التعاون الوثيق مع وزارة الصحة، كانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، قد أعلنت الإطلاق التجريبي لتطبيق "توكلنا"، الذي يأتي في إطار دعم الجهود الحكومية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وتم تخصيص تطبيق "توكلنا" في إصداره الحالي للجهات الحكومية والخاصة المستثناة من قرار منع التجول لتمكينها من إصدار التصاريح إلكترونيّاً لموظفيها من خلال منصة للجهات الحكومية، وأخرى للقطاع الخاص، إضافة إلى تمكين مَن لديه مواعيد طبية ومندوبي تطبيقات التوصيل من الحصول على التصاريح اللازمة لتيسير تنقلهم في أثناء أوقات المنع.
ويعد تطبيق "توكلنا" المعتمد من وزارة الصحة من أحدث الجهود الحكومية التي تهدف إلى مكافحة فيروس "كورونا" المستجد من خلال تقديم معلومات لحظية ومباشرة عن عدد إصابات فيروس "كورونا" في السعودية، علاوة على توفير أحدث التنبيهات والأخبار الطبية الصادرة عن وزارة الصحة حول الفيروس وانتشاره، وسبل الوقاية منه.
وسيتم لاحقاً إعلان موعد الإطلاق الرسمي لتطبيق "توكلنا"، الذي سيكون التسجيل فيه متاحاً للأفراد من مواطنين ومقيمين؛ إذ سيحتوي التطبيق على عديد من الخصائص التي من شأنها أن تسهم في تسهيل حصولهم على تصاريح التجول خلال فترة المنع، مثل: تصاريح الحالات الإنسانية، والحالات الطبية الطارئة، والتصاريح لأغراض التموين.
تجدر الإشارة إلى أن العمل على تطوير وتحديث التطبيق يجري بشكل مستمر بإضافة مزيد من الخصائص والمزايا في النُّسخ والتحديثات القادمة.
، #تطبيق_توكلنا يعلن انضمام أكثر من مليون مستخدم في إطلاقه التجريبي ،
المصدر : الخليج 365
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