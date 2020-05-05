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عثرت فِرَق الدفاع المدني بنجران، على جثة الشخص المفقود، وهو مواطن في العقد السادس، بعد أن جرفت السيول مركبته أثناء محاولته عبور أحد الأودية.
كما أنقذ "مدني نجران" 3 مقيمين جراء انهيار جزئي لمنزلهم، وأخلى 6 أسر مكونة من 64 شخصًا، وتم إيواؤهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة جراء تضرر منازلهم بالسيول.
نجران
بعدما جرفته أثناء عبوره.. شاهد العثور على "مفقود سيول نجران" جثةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-05
عثرت فِرَق الدفاع المدني بنجران، على جثة الشخص المفقود، وهو مواطن في العقد السادس، بعد أن جرفت السيول مركبته أثناء محاولته عبور أحد الأودية.
كما أنقذ "مدني نجران" 3 مقيمين جراء انهيار جزئي لمنزلهم، وأخلى 6 أسر مكونة من 64 شخصًا، وتم إيواؤهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة جراء تضرر منازلهم بالسيول.
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
12:06 PM
فيما أنقذ "المدني" 3 مقيمين جراء انهيار جزئي لمنزلهم وتم إيواء 64 شخصًا
عثرت فِرَق الدفاع المدني بنجران، على جثة الشخص المفقود، وهو مواطن في العقد السادس، بعد أن جرفت السيول مركبته أثناء محاولته عبور أحد الأودية.
كما أنقذ "مدني نجران" 3 مقيمين جراء انهيار جزئي لمنزلهم، وأخلى 6 أسر مكونة من 64 شخصًا، وتم إيواؤهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة جراء تضرر منازلهم بالسيول.
، بعدما جرفته أثناء عبوره.. شاهد العثور على "مفقود سيول نجران" جثة ،
المصدر : الخليج 365
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