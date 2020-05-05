شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: قمر رمضان بدرا عملاقا الخميس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن قمر شهر رمضان المبارك يصل مساء الخميس 14 رمضان 1441 الموافق 7 مايو (حسب تقويم ام القرى) مرحلة البدر المكتمل وهو يمثل البدر العملاق الرابع والأخير هذه السنه 2020 حيث سيكون حجمة الظاهري وإضاءته أكبر عن المتوسط وهي فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

القمر سيصل لحظة الاكتمال عند الساعة 01:45 بعد الظهر بتوقيت السعودية (10:45 صباحا بتوقيت غرينتش) ويكون قد قطع نصف مداره حول الأرض.

بعد ذلك سيشرق القمر من الأفق الشرقي مع غروب الشمس، مكتسياً لوناً ضارباً في الحمرة أو برتقالي نتيجة للغبار وغيره من العوالق في الغلاف الجوي حول الأرض التي تبعثر الضوء الأبيض المنعكس عنه وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ويتبقى ألوان الطيف الأحمر الذي نراه، ولكن بعد إرتفاعه وابتعادة عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد وهذا يحدث في كل شهر، وسيبقى يزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس الجمعة.

القمر العملاق وصف يطلق على القمر سواء في الاقتران او البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومتر ، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية (قمر الحضيض) ويقصد به وقوع القمر في أقرب نقطة من الأرض ، وفي حالة هذا القمر البدر سيكون على مسافة 361,182 كيلومتر

Advertisements

بشكل عام من الصعب ملاحظة فرق في الحجم الظاهري لهذا البدر العملاق بالعين المجردة مقارنة بباقي أقمار البدر الأخرى ، ولكن المتمرسين قد يتمكنون من تمييز حجم إضافي ظاهري لهذا القمر البدر عندما يكون عاليا في السماء.

كبقية الأقمار العملاقة السابقة لن يكون هناك تأثير ذو أهمية لهذا البدر العملاق على كوكبنا باستثناء على ظاهرة المد والجزر وهو امر طبيعي، ففي كل شهر في يوم البدر المكتمل تنتظم الأرض والقمر والشمس وهذا يسبب مد وجزر واسع المدى.

فالمد العالي يرتفع على نحو استثنائي وفي نفس اليوم يحدث أخفض جزر على نحو استثنائي ، ونظرا لأن القمر البدر سيكون قريب من نقطة الحضيض سوف يبزر المد في ظاهرة تسمى المد العالي الحضيضي.

وبما أن الإختلاف الناتج عن البدر العملاق سيكون محدود فلن يكون هناك تأثير على توازن طاقة باطن الأرض ، لأنه يحدث مد وجزر كل يوم، لذلك لا يتوقع حدوث زيادة في النشاط الجيولوجي او حدوث حالات طقس غير اعتيادية.

جدير بالذكر ان هذا الوقت من الشهر القمري مثالي لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر مقارنة ببقية التضاريس التي تبدو مسطحة وتكون ظلالها قصيرة جدا لأن وجه القمر واقعا بالكامل في نور الشمس.