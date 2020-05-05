شكرا لمتابعة خبر عن «المسند» : استمرار التقلبات الجوية وإمتداد الأمطار على بعض المناطق اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية استمرار حالة عدم الإستقرار فوق مرتفعات نجران وجازان وعسير اليوم الثلاثاء . توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية استمرار حالة عدم الإستقرار فوق مرتفعات نجران وجازان وعسير اليوم الثلاثاء . وقال "المسند " أن الأمطار قد تمتد ناحية غرب وشمال منطقة الرياض وشرقي منطقتي مكة والقصيم وحفر الباطن . Advertisements كما توقع نشاط الرياح الجنوبية الغربية مع إثارة الأتربة خاصةً في الشمال الغربي ، وتشكل الرياح الهابطة المثيرة للغبار من قمم السحب الركامية .

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