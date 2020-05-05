شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن سبب إطلاق الـ13 مواطن النيران الكثيفة بالليث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): كشفت مصادر اليوم الثلاثاء عن سبب إطلاق الـ 13 مواطن النيران الكثيفة بإحدى قرى الليث بمكة المكرمة . كشفت مصادر اليوم الثلاثاء عن سبب إطلاق الـ 13 مواطن النيران الكثيفة بإحدى قرى الليث بمكة المكرمة . ووفقاً للتحقيقات فقد كان الشباب يحتفلون بخروج أحد أصدقائهم من السجن بالمخالفة للقواعد النظامية ما يعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر . وكانت شرطة الليث قد تمكنت أمس الإثنين من الإطاحة بالمتهمين في وقت قياسي بعد تداول مقطع فيديو لهم وتم تحديد هويتهم . إقرأ أيضاً :

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