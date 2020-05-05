شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة يوجه تعليمات هامة للمضطرين للخروج من منازلهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على ضرورة اتباع تعليمات الوقائية التالية إذا كان الشخص مضطراً للخروج . أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة على ضرورة اتباع تعليمات الوقائية التالية إذا كان الشخص مضطراً للخروج . 1- ارتداء الكمامة . 2- البعد عن الزحام . Advertisements 3- ترك مسافة كافية مع الآخرين . 4- تعقم اليدين بإستمرار . وكانت وزارة الصحة قد دشنت تطبيق " توكلنا" للتواصل مع المواطنين والمقيمين واصدار التصاريح الضرورية للخروج كالحالات الإنسانية واحتياجات التموين . قرأ أيضاً :

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