شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. هجوم أسراب من الجراد على مزارع نخيل في الأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

هاجمت أسراب من الجراد، مزارع نخيل في الأحساء، أمس الاثنين؛ حيث انتشر الجراد على أشجار النخيل بأعداد كبيرة.

وكشفت مقاطع فيديو، عن مشاهد تظهر هجوم أسراب الجراد على المزارع في المحافظة؛ حيث أكد مواطن أن الجراد قضى على ثمار أكثر من ألف نخلة.

وصرحت "وزارة البيئة"، الأحد الماضي، أن المنطقة الشرقية بدأت تشهد عمليات انسلاخات للحشرة التي ستلجأ غالبا إلى المناطق الخضراء لتكمل نضجها، لكن مع تنفيذ عمليات المكافحة المكثفة لا يتوقع أن تكون هناك فرصة لتشكل الأسراب والمجموعات.