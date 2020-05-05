شكرا لمتابعة خبر عن انضمام مليون مستخدم لـ «توكلنا» بالمرحلة الأولى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نجح تطبيق "توكلنا" المعتمد من وزارة الصحة في جذب أكثر من مليون مستخدم بالمرحلة التجريبية . نجح تطبيق "توكلنا" المعتمد من وزارة الصحة في جذب أكثر من مليون مستخدم بالمرحلة التجريبية . وسيتم إعلان الموعد الرسمي لإنطلاق التطبيق قريباً للسماح لجميع المواطنين والمقيمين بالإنضمام به والإستفادة من خدماته . ويقتصر التطبيق الآن على الجهات الحكومية والخاصة المستثناه من قرار منع التجول لإصدار التصاريح إلكترونياً للموظفين ، بجانب تصاريح مندوبي التوصيل ومن لديه مواعيد طبية . وكانت "الصحة " قد أطلقت التطبيق بهدف تثديم كافة المعلومات عن الفيروس وأحدث التنبيهات وطرق المكافحة وإصدار التصاريح للحالات الإنسانية وأغراض التموين .

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