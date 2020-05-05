تدشين مركز جديد لبيع الخضار والفواكه بساحة احتفالات شرق الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت أمانة منطقة الرياض إنشاء مركز جديد لبيع الخضار والفواكه بساحة احتفالات شرق الرياض ، وذلك بهدف تقليل التزاحم والتسهيل على السكان . أعلنت أمانة منطقة الرياض إنشاء مركز جديد لبيع الخضار والفواكه بساحة احتفالات شرق الرياض ، وذلك بهدف تقليل التزاحم والتسهيل على السكان . وأكدت الأمانة أن التسوق متاح بالمركز "المؤقت " طوال ساعات السماح بالتجول ، مشيرة إلى أنه مخصص للباعة المواطنين .

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