شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» توجه نصائح هامة للأمهات لحماية أطفالهن الرُضع من عدوى الفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجهت وزارة الصحة تعليمات هامة للأمهات المرضعات حال تأكد إصابتهن بالفيروس .
وأكدت الوزارة أنه حتى الآن لم يثبت إنتقال الفيروس من الأم للطفل عبر الرضاعة ، إلا أنه يجب عصر الحليب والإحتفاظ به في الثلاجة لمدة ثلاثة أيام ، وفي "الفريزر " لمدة 6 أشهر في درجة 18 تحت الصفر .
ونبهت الوزارة بإتباع التعليمات التالية خاصةً عند ظهور أعراض :
1- ارتداء الكمامة عند التعامل مع الرضيع أو عند إرضاعه .
2- غسل اليدين بالاء والصابون قبل وبعد لمسه .
3- تطهير منطقة الثدي قبل وبعد الرضاعة .
4- تنظيف وتطهير الأسطح المستخدمة بشكل روتيني .
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