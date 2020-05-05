شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» توجه نصائح هامة للأمهات لحماية أطفالهن الرُضع من عدوى الفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت وزارة الصحة تعليمات هامة للأمهات المرضعات حال تأكد إصابتهن بالفيروس .

وأكدت الوزارة أنه حتى الآن لم يثبت إنتقال الفيروس من الأم للطفل عبر الرضاعة ، إلا أنه يجب عصر الحليب والإحتفاظ به في الثلاجة لمدة ثلاثة أيام ، وفي "الفريزر " لمدة 6 أشهر في درجة 18 تحت الصفر .

ونبهت الوزارة بإتباع التعليمات التالية خاصةً عند ظهور أعراض :

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1- ارتداء الكمامة عند التعامل مع الرضيع أو عند إرضاعه .

2- غسل اليدين بالاء والصابون قبل وبعد لمسه .

3- تطهير منطقة الثدي قبل وبعد الرضاعة .

4- تنظيف وتطهير الأسطح المستخدمة بشكل روتيني .