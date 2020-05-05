بالفيديو.. إزالة محلات تجارية على طريق العيون بالمدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أزالت أمانة المدينة المنورة محلات تجارية بطريق العيون على سفح جبل أحد بعد تشويهيها للمظهر الحضاري . أزالت أمانة المدينة المنورة محلات تجارية بطريق العيون على سفح جبل أحد بعد تشويهيها للمظهر الحضاري . كما أزالت الأمانة عدد من المواقع الأخرى في إطار عملها لمكافحة التشوه البصري وتحسين المشهد في جميع محافظات وأحياء المنطقة ، وفقاً للإخبارية .

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