شقيق تميم يؤكد حدوث انقلاب في قطر

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أكد جوعان بن حمد شقيق الأمير القطري المدلل تميم بن حمد ، أنباء الانقلاب على أرض قطر بتغريدة غير مباشرة.
وقال “جوعان” في تغريدته: ” بغو مطيحك وطاحو عند رجلك جميع، سبحان من يعطي الطيب على نيته” موجهًا التغريدة للأمير القطري الذي يتواجد خارج البلاد في الوقت الحالي.
وكانت انتشرت الأنباء خلال الساعات الماضية عن وفاة الإرهابي يوسف القرضاوي دون التأكيد من جهات رسمية .
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