بالفيديو: “الفراج” يكشف ردة فعل الأمير سلطان حين سكب القهوجي عليه الشاي أمام ضيف كبير !

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روى أحمد الفراج، واقعة حدثت مع الأمير سلطان رحمه الله، حين استضاف ضيف كبير وسكب القهوجي الشاي عليه.

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وقال الفراج خلال استضافته ببرنامج “الليوان”: الأمير سلطان رحمه الله، كنت في أحد اللقاءات، وجاء القهوجي، ومعه الشاي، والأمير كان معه ضيف كبير، وكان الضيف في مكان مقابل للأمير، وكنت أجلس بينهما للترجمة.

وأضاف: القهوجي تعثر وطاح وانكب الشاي على ثوب الأمير وعلى “البشت”، والموجودين والحرس فزعوا، وأقسم بالله الأمير ابتسم وطلب شاي آخر ولم يقل كلمة للقهوجي الذي ارتكب هذا الخطأ.

وتابع: كنت أريد أن أعلم ماذا حدث مع القهوجي بعد ذلك، فقيل لي إن الأمير لم يسأل عن الموضوع، فهو جبل على السماحة وجبل على الكرم.