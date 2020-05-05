أنباء عن وفاة يوسف القرضاوي وإصابة حمد بن خليفة بجلطة

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تحدَّثت مصادر إعلامية، أمس الاثنين، عن وفاة يوسف القرضاوي مرشد الإخوان في الخليج العربي، بعد مداهمة منزله في العاصمة القطرية الدوحة.

وأشارت المصادر، إلى إصابة أمير قطر السابق حمد بن خليفة بجلطة دماغية؛ إثر محاولة انقلاب في قطر صباح اليوم.





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