بدر العامر عن حلقة المثليين: “الأمور المحسومة غير قابلة لتعدد وجهات النظر”

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علق الباحث بدر العامر، على مطالبة الممثل ناصر القصبي في مسلسله “مخرج٧” خلال حلقة اليوم المعروض هذا الموسم الرمضاني على شاشة MBC ، بدعوته لحرق المثليين.

وقال الباحث عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” من أخطر القضايا أن تجعل من الأمور ” المحسومة ” شرعاً وعرفاً وأخلاقاً وفطرة قضايا قابلة لتعدد وجهات النظر.

وأضاف: لا يهم بعد ذلك أن تبرز رأي القبول او رأي الرفض في الموضوع.

