تركيا تفضح أسباب انقلاب حمد بن جاسم على الأمير المُدلل

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كشفت صحيفة تركية، عن أسباب انقلاب قطر والذي يقوده عراب الخراب القطري وعراب الصفقات المشبوهة حمد بن جاسم، ضد الأمير القطري المدلل تميم بن حمد.
وقالت الصحيفة التركية “İnternet Haber”، إن حمد بن جاسم حاول الانقلاب على الأمير القطري تميم بن بحمد، بعد طلب الأخير فتح تحقيق في قضايا تحقيق.
وكان حمد بن جاسم أثار جدلًا بتغريدة غامضة لا تحمل النفي للانقلاب، وحذفها بعد التغريد بها.
وقال “بن جاسم”: ” حتى وأن حصل هناك انقلاب كما يزعم ذباب بعض الدول، فهذا شأن داخلي، قد لا نتفق أنا وأخي تميم في بعض الملفات الداخلية وقد يفوز أو أفوز بها أحيانًا، لكن في النهاية نحن أسرة واحدة متماسكة من أصغر فرد إلى أكبرهم، والحكم يبقى في يد الأجدر به!”.
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