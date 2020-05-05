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قال المتحدث الرسمي باسم شرطة الرياض العقيد شاكر التويجري، أمس (الإثنين)، إن الشرطة ألقت القبض على مقيم انتحل صفة “مفتش صحي”.
وأوضح أن المقيم يمني الجنسية في العقد الرابع من العمر، وثبت تورطه بدخول مركز طبي خاص وصيدليتين في حي البطحاء وحي المنار، وقام بتفتيشها.
وأضاف أن المقيم استولى أثناء انتحاله صفة المفتش على مبلغ 10 آلاف ريال، وشرع كذلك في سرقة مركبة تابعة للمركز الطبي.
وأفاد بأن المقيم صاحب سوابق؛ إذ تبين أنه متهم في قضيتي نصب واحتيال، مشيراً إلى أن الشرطة اتخذت بحقه الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مقيم انتحل صفة “مفتش صحي” واستولى على 10 آلاف من صيدليتين ومركز طبي بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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