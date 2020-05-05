مصادرة 1609 كجم خضراوات وفواكه وإتلاف 430 كيس سوبيا بالمعابدة في مكة

تواصل الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين، ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية، بالتعاون مع الدوريات الأمنية والإدارة العامة للنظافة، امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية «غذاؤكم أمانة» بهدف القضاء على هذه الظاهرة والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي، بأنه تمَّ مصادرة 1609 كجم من الخضار والفواكه و430 كيسًا من مشروب السوبيا مجهولة المصدر تم ضبطها مع الباعة الجائلين المخالفين في نطاق البلدية خلال يومين، حيث تم تسليم 1186 كجم من الخضراوات والفواكه بعد التأكد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ النعمة وإتلاف 423 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتظهر عليها علامات التلف و430 كيسًا من مشروب السوبيا مجهولة المصدر.

وإذ تؤكد الأمانة أنَّ الحملات لا تزال مستمرة على المنشآت والباعة الجائلين المخالفين والتي تهدف بشكل عام إلى منع التجاوزات والحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات والتأكد من تصحيح أوضاع المنشآت المخالفة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.