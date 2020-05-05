السعودية اليوم /"الأرصاد": أتربة مثارة على منطقة تبوك



تبوك 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً عن حالة الطقس على منطقة تبوك، تضمن رياحاً نشطة مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية ، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

// انتهى //

11:42ت م

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