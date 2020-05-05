

كابول 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس

قتل الجيش الأفغاني 16 مسلحًا على الأقل من حركة طالبان في غارة جوية على إقليم بلخ شمال أفغانستان.

وأفاد بيان صادر عن فيلق شاهين 209، وفقا لوكالة (خاما برس) الأفغانية - اليوم بأن قياديًا بارزًا بحركة طالبان يدعى الملا يعقوب إلياس منصور كان يقيم لقاء في منقطة كوشيندا بإقليم بلخ عندما شنت القوات الجوية الأفغانية غارة جوية صباح اليوم بناء على معلومات سرية، ما أسفر عن مقتل 16 مسلحا من بينهم القيادي.

وأشار البيان إلى أن المزيد من التفاصيل حول الغارة سيتم الكشف عنها لاحقا.

// انتهى //

11:27ت م

0023





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجيش الأفغاني يقتل 16 مسلحًا من طالبان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.