السعودية اليوم / هولندا : تسجيل 26 وفاة و 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لاهاي 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس

أعلن المعهد الوطني للصحة بهولندا أمس عن تسجيل 26 وفاة و199 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المعهد، في تقريره اليومي، أن مجموع عدد المتوفين جراء الإصابة بهذا الفيروس في البلاد ارتفع إلى 5082 حالة وفاة، مضيفا أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 40 ألفا و770 إصابة.

وأشار المعهد إلى أن هذه الأرقام هي للحالات التي ثبتت إصابتها من خلال الفحوص والوفيات المسجلة، وأن الأعداد الفعلية قد تكون أكبر بكثير.

وكانت الحكومة الهولندية، التي تنهج استراتيجية "المناعة الجماعية" في مواجهة

// انتهى //

09:43ت م

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لاهاي 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسأعلن المعهد الوطني للصحة بهولندا أمس عن تسجيل 26 وفاة و199 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية.وأوضح المعهد، في تقريره اليومي، أن مجموع عدد المتوفين جراء الإصابة بهذا الفيروس في البلاد ارتفع إلى 5082 حالة وفاة، مضيفا أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 40 ألفا و770 إصابة.وأشار المعهد إلى أن هذه الأرقام هي للحالات التي ثبتت إصابتها من خلال الفحوص والوفيات المسجلة، وأن الأعداد الفعلية قد تكون أكبر بكثير.وكانت الحكومة الهولندية، التي تنهج استراتيجية "المناعة الجماعية" في مواجهة فيروس كورونا المستجد ، قد استثنت أي حجر صحي شامل، لكنها قررت إغلاق المدارس والمقاهي والمطاعم.// انتهى //09:43ت م0014

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