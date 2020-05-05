السعودية اليوم / الهند تسجل 3597 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



نيودلهي 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الفيدرالية الهندية اليوم 179 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس

وخرج حتى الآن 12727 شخصا من المستشفيات بعد أن أظهروا تحسنا. ويبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 32138.

// انتهى //

09:30ت م

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نيودلهي 12 رمضان 1441 هـ الموافق 05 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الفيدرالية الهندية اليوم 179 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) إلى جانب 3597 حالة إيجابية جديدة، تم الإبلاغ عنها منذ مساء أمس في البلاد، ليصل عدد الوفيات إلى 1568 حالة وفاة وإجمالي الحالات إلى 46433 حالة.وخرج حتى الآن 12727 شخصا من المستشفيات بعد أن أظهروا تحسنا. ويبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 32138.// انتهى //09:30ت م0013

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