السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بوركينا فاسو إلى 672 مصابا



واغادوغو 12 رمضان 1441هـ الموافق 05 مايو م واس

أعلنت المصالح الصحية في بوركينا فاسو تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس

كما شهدت البلاد حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 46 وفاة منذ تسجيل أول حالة وفاة في 9 مارس الماضي.

وأشارت المصادر كذلك إلى تسجيل 545 حالة تعافي من الفيروس.

// انتهى//

07:09ت م

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واغادوغو 12 رمضان 1441هـ الموافق 05 مايو م واسأعلنت المصالح الصحية في بوركينا فاسو تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 672 حالة إصابة.كما شهدت البلاد حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 46 وفاة منذ تسجيل أول حالة وفاة في 9 مارس الماضي.وأشارت المصادر كذلك إلى تسجيل 545 حالة تعافي من الفيروس.// انتهى//07:09ت م0003

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